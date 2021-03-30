Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился с приоритетным трансфером после информации об официальном уходе Серхио Агуэро из Манчестер Сити летом этого года.

Куман решил сконцентрироваться на приобретении Мемфиса Депая вместо трансфера Серхио Агуэро, сообщает Sport.es.

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Решение вызвано двумя факторами. Во-первых, Депай способен сыграть на нескольких позициях в атаке, как в центре, так и на фланге, тогда как Агуэро – исключительно в центре нападения. Второй причиной является роль в клубе, которую получит новичок – Депай больше подходит на роль запасного, чем аргентинец. Также отмечается, что переход Мемфиса или Агуэро никоим образом не повлияет на желание приобрести Холанда, которого Барселона планирует сделать основным центрфорвардом.

Напомним, Манчестер Сити 29 марта официально объявил об уходе Серхио Агуэро после завершения текущего сезона. Аргентинец стал игроком Манчестер Сити летом 2011-го. С тех пор он помог манчестерцы получить 4 чемпионских титула, 5 Кубков английской лиги, 3 Суперкубка Англии и Кубок Англии 2018/19, а также стал лучшим бомбардиром в истории Сити (257 голов за 384 матча).

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