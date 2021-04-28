"Мы добыли 15 побед в последних 17 матчах, а это почти половина чемпионата. Это что-то невероятное. Так и должно было произойти, ведь в противном случае мы не боролись бы за чемпионство. Мы взяли ситуацию в свои руки, и дело пошло лучше. Команда чувствует уверенность, наша эффективность тоже возросла. Если команда в порядке, то мы способны достигать максимальных целей.

Барселона стремится подписать Де Лигта – Куман настаивает на трансфере защитника Ювентуса

Игроки не думают, что дело сделано. Я вижу это. Сейчас многие могут считать нас фаворитами, но мы так не думаем. Мы знаем, как сложно выигрывать матчи, потому что каждая команда за что-то борется. Барселона осознала, что нужно двигаться от матча к матчу. Не нужно сходить с ума из-за того, что у нас есть возможность выиграть Ла Лигу. Важен только завтрашний матч, мы должны готовиться к сложной игре.

Фаворитом является та команда, которая идет первой в чемпионате. Соответственно, сейчас это не Барселона", – приводит слова Кумана Marca.

Отметим, что в случае победы в перенесенном матче 33-го тура Ла Лиги Барселона возглавит турнирную таблицу – Атлетико и Реал сделали подарок каталонцам на выходных, синхронно потеряв очки.

Гонка хромых в Испании, Гвардиола отсалютовал Кройфу, тревожное молчание Роналду – обзор уикенда