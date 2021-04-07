Куман повесил фото Мбаппе в раздевалке Барселоны перед роковым матчем Лиги чемпионов
19:14 - Читати українською
Нетипичная порция мотивации от тренера Барселоны не помогла команде пройти ПСЖ.
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Килиан Мбаппе 32’
Килиан Мбаппе 65’
Мойзе Кин 70’
Килиан Мбаппе 85’
32’ Килиан Мбаппе
65’ Килиан Мбаппе
70’ Мойзе Кин
85’ Килиан Мбаппе
Фотография с изображением звезды ПСЖ Килиана Мбаппе висела в раздевалке Барселоны перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Get French Football News.
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Такая инициатива от наставника "блаугранас" Рональда Кумана была направлена на то, чтобы напомнить каталонцам, что Килиан является ключевой угрозой в составе парижан.
Напомним, план Кумана провалился, Мбаппе забил Барсе 4 мяча, и ПСЖ по сумме двух матчей (5:2) прошел в четвертьфинал ЛЧ.
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