Нетипичная порция мотивации от тренера Барселоны не помогла команде пройти ПСЖ.

Фотография с изображением звезды ПСЖ Килиана Мбаппе висела в раздевалке Барселоны перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Get French Football News.

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Такая инициатива от наставника "блаугранас" Рональда Кумана была направлена на то, чтобы напомнить каталонцам, что Килиан является ключевой угрозой в составе парижан.

Напомним, план Кумана провалился, Мбаппе забил Барсе 4 мяча, и ПСЖ по сумме двух матчей (5:2) прошел в четвертьфинал ЛЧ.

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