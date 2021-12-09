"Я потерял энтузиазм к футболу и осознал важность семьи. С Куманом были вещи, которых я не понимал, и в определенные моменты проявлялось неуважение ко мне и моим товарищам по команде. Например, на следующий день после матча, когда тренировались только запасные, то он просто оставался в своей комнате... Я сижу на замене и хочу проявить себя, но...

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Я начинал расспрашивать его, но Куман постоянно мне лгал. Он рассказывал абсурдные вещи, например, что я плохо тренируюсь, что я "заражаю" команду... Спросите кого-нибудь, давайте посмотрим, скажет ли вам кто-нибудь из персонала то же самое обо мне.

Я не знаю, что должно означать мое "заражение" состава. Это якобы касалось моего отношения. Впрочем, я не представляю, каким образом молодой парень только что прибыл и собирается заразить группу игроков, которая выиграла все и была в Барсе всю жизнь", – приводит слова Фирпо Marca.

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