Нидерландский специалист указал на дверь Муссе Ваге, Матеусу Фернандесу и Рафинье Алькантаре, сообщает Marca.

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Все трое сейчас тренируются по индивидуальной программе. Барселона ждет предложений, правда, заинтересованных клубов пока нет. Самые лучшие перспективы у Рафиньи, однако "блаугранас" выставили довольно высокий ценник на своего воспитанника – 16 млн евро.

Напомним, только зимой этого года Барселона заплатила Палмейрасу за Матеуса 7 млн евро и сразу отдала его в аренду Вальядолиду. Ваге присоединился к каталонскому клубу в 2018-м – Эйпен получил за латераля 5 млн евро.

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