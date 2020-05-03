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Куман попал в больницу из-за проблем со здоровьем

20:58 20 Читати українською
Куман попал в больницу из-за проблем со здоровьем
Рональд Куман / Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман госпитализирован из-за сердечных проблем. "Оранжевые" являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

57-летний специалист попал в Амстердамский медицинский центр после жалоб на боль в груди, сообщает AD.nl.

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Куман попал в больницу, где ему проведут катетеризацию сердца. Тренеру стало плохо после велосипедной прогулки. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже в понедельник Куман может уехать домой. Там он должен провести несколько дней в спокойных условиях.

Напомним, что Рональд Куман с 2018 года тренирует сборную Нидерландов. Его подопечные – первый соперник сборной Украины на Евро-2020.

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Теги
Нидерланды Нидерланды Нидерланды Рональд Куман Рональд Куман Евро-2020
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