Куман попал в больницу из-за проблем со здоровьем

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман госпитализирован из-за сердечных проблем. "Оранжевые" являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

57-летний специалист попал в Амстердамский медицинский центр после жалоб на боль в груди, сообщает AD.nl.

Куман разочарован переносом Евро-2020 – соперник сборной Украины разрабатывает новый план подготовки

Куман попал в больницу, где ему проведут катетеризацию сердца. Тренеру стало плохо после велосипедной прогулки. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже в понедельник Куман может уехать домой. Там он должен провести несколько дней в спокойных условиях.

Напомним, что Рональд Куман с 2018 года тренирует сборную Нидерландов. Его подопечные – первый соперник сборной Украины на Евро-2020.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА