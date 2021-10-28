Барселона затягивала с отставкой Рональда Кумана из-за финансовых проблем. Нидерландский специалист за разрыв контракта получит около 12 миллионов евро, сообщает El Pais.

Каталонцы попали в сложную финансовую ситуацию вследствие некомпетентных действий предыдущего руководства. Клуб летом не мог позволить себе дорогие трансферы, а также до последнего оттягивал увольнение тренера, чтобы не платить компенсацию.

Контракт с Куманом был рассчитан до лета 2022, однако ужасные результаты заставили перейти к решительным действиям. Следующим тренером Барселоны станет Хави.

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