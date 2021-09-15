Главный тренер Барселоны Рональд Куман рискует покинуть свой пост уже на старте сезона 2021/22.

Несмотря на то, что президент Барселоны Жоан Лапорта выразил поддержку наставнику команды, функционер недоволен стилем игры каталонцев в стартовых матчах сезона, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что Куману дали испытательный срок на следующие 3 матча, которые "блаугранас" проведут в течение 6 дней – с Гранадой, Кадисом и Леванте.

Напомним, Барселона неубедительно начала текущий сезон – всего 2 победы в 4 стартовых матчах нынешней кампании. Особенно болезненным стало разгромное поражение от Баварии в Лиге чемпионов, где каталонцы вышли аж с 5 номинамльными защитниками.

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