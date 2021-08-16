"Всегда важно начинать Ла Лигу с победы, особенно – играя дома. Было важно хорошо себя показать и выиграть. В том числе и из-за недавних событий.

Первая победа "блаугранас" без Месси в видеообзоре матча Барселона – Реал Сосьедад – 4:2

Первые полчаса мы провели замечательно, много владели мячом и хорошо действовали в отборе. Затем они немного усложнили нам жизнь, забив дважды. Второму голу Сосьедада можно только поаплодировать. Но все-таки мы победили. Можно только порадоваться тому, что мы сегодня увидели на поле.

Наша игра стала более командной, чем раньше, но я бы все равно предпочел иметь Месси в составе. Конечно, ведь теперь у нас нет игрока, который может в одиночку решить исход матча. Теперь Барселона играет в более командный футбол. Мы должны создавать моменты, чтобы забивать. Сегодня мы забили четыре. Это неплохо", – цитирует Кумана Marca.

Отметим, что Барселона в первом официальном матче после эпохи Месси эффектно обыграла Реал Сосьедад 4:2. Одним из главных героев стал Брейтуэйт, который оформил дубль и отдал результативную передачу.

Барселона с дублем Брейтуэйта переиграла Реал Сосьедад – Депай отдал ассист в дебютном матче за "блаугранас"