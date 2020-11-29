"Важная победа, она была нам нужна. У нас осталось 6 игр до конца года, и мы хотим выиграть их, чтобы подняться в чемпионате. У нас были моменты, мы их реализовали. Я счастлив.

Пушка Гризманна и трогательный перфоманс Месси в видеообзоре матча Барселона – Осасуна – 4:0

Ситуация для нас сложная, нам не хватает очков. К концу года у нас непростой календарь, мы больше не можем позволить себе поражений. Вчерашнее поражение Реала – пример того, как возникают сложности, если игра не дается. Атлетико сильный. Сезон длинный, многое может произойти.

Гризманн? Сегодня он очень хорошо себя показал. Он тот игрок, который нам нужен, – он борется, работает, он эффективен. Гризманн не изменился, он всегда работал на максимум. Гол придаст ему уверенности.

Перфоманс Месси? Я не знал, что он подготовил это, но этого следовало ожидать. Отличный жест, замечательный момент", – приводит слова Кумана Marca.

Отметим, что Барселона устроила погром Осасуне (4:0) в день своего 121-летия. Эта пермога позволила каталонцам набрать 14 очков и подняться на 7 место в турнирной таблице.

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