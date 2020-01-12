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Куман отказался возглавить Барселону

12 января 21:23 344 Читати українською
Куман отказался возглавить Барселону
Рональд Куман / Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман ответил отказом на приглашение Барселоны.

Бывший игрок "блаугранас" решил продолжить работу в родной сборной, информирует Marca.

Барселона готовит два варианта замены Вальверде после отказа Хави

После неудачи с Хави Барселона сделала Куману предложение заменить Эрнесто Вальверде уже сейчас, однако нидерландский специалист отказался. Он планирует выступить на Евро-2020 со сборной Нидерландов и только после этого рассмотреть вариант с возвращением на Камп Ноу в статусе тренера. В контракте Кумана с "оранжевыми" есть отдельный пункт, позволяющий прекратить сотрудничество досрочно, если поступит приглашение от Барселоны.

Напомним, сборная Нидерландов является соперником Украины на групповом этапе Евро-2020.

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Теги
Испания Барселона Барселона Рональд Куман Рональд Куман Нидерланды Нидерланды
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