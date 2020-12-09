Главный тренер Барселоны Рональд Куман пока не может найти полного взаимопонимания со своими подопечными.

Игровая схема Барселоны 4-2-3-1 не нашла одобрения среди футболистов "блаугранас", сообщает Diario Sport. Игроки убеждены, что такое расположение игроков негативно влияет на игру, ведь многим исполнителям приходится играть на непривычных для себя позициях.

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Рональд Куман не поддается на негатив от своих подопечных и отказывается возвращаться к схеме 4-3-3, которая является привычной для игроков. Лионель Месси также недоволен своей ролью на поле, ведь ему приходится опускаться за мячом ближе к центру поля.

В Ла Лиге Барселона расположилась на 9-й строчке, а в Лиге чемпионов каталонцы вышли в плей-офф со второго места, уступив Ювентусу.

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