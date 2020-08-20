Куман определился со своим первым звездным трансфером в Барселоне

Барселона может подписать своего прошлогоднего обидчика в Лиге чемпионов.

Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум попал на радары нового тренерского штаба Барселоны, сообщает Goal.com.

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Наставник каталонцев Рональд Куман работал с 29-летним игроком в сборной Нидерландов и убежден, что Джорджиньо может усилить атакующую звено Барсы.

Напомним, Вейналдум дублем выбил Барселону из полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2018/19. В прошлом розыгрыше АПЛ Вейналдум провел 37 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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