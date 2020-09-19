Испанская Барселона объявила заявку на Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, за который подопечные Рональда Кумана поборются с новичком Примеры Эльче.

В заявку "блаугранас" попали 25 игроков, сообщает официальный твиттер клуба.

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Не нашлось места в списке Кумана двум ветеранам команды – хавбеку Артуро Видалю и форварду Луису Суаресу. Обоих сватают в Серию А. Также не попал в заявку талантливый полузащитник Рики Пуч. В свою очередь основной голкипер Барсы Марк-Андре тер Штеген продолжает процесс реабилитации после травмы.

К слову, матч Барселона – Эльче за трофей Гампера состоится в субботу, 19 сентября. Начало поединка в 20:00 по киевскому времени.

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