Рональд Куман менее чем через 8 месяцев вернется к работе на тренерском мостике. Он возглавит главную команду своей страны.

В первый день 2023 года 59-летний специалист снова станет главным тренером "Оранье", сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов. Стороны подписали договор до лета 2026 года.

Сборная Нидерландов уже традиционным методом собрала 100 тысяч евро в помощь украинцам

Куман уже прокомментировал будущее назначение: "Я с нетерпением жду нового сотрудничества. Чуть больше полутора года назад я точно не покидал сборную из-за недовольства. Мое пребывание было приятным, результаты взаимодействие с международными игроками были хорошими. Вскоре мы продолжим этот путь. Это точно для меня".

Заметим, что для Рональда это уже второй приход к рулю сборной своей страны. Впервые он тренировал ее с 2018 по 2020 годы (11 побед, 5 мировых и 4 поражения), после чего проработал в Барселоне больше года.

На ЧМ-2022 командой еще будет руководить Луи ван Гал, борющийся с раком простаты . Нидерланды в финальной части будут играть против Катара, Сенегала и Эквадора в квартете А.