"Мы знали, что игра будет сложной. А теперь мы очень довольны тем, что вышли в полуфинал Евро. Великолепное выступление.

Нидерланды – Турция – 2:1 – видео голов и обзор матча Евро-2024

Мы хорошо начали игру. Если бы Депай забил в самом начале матча, и обсуждать бы нечего было. Но с какого-то момента мы стали неаккуратно обращаться с мячом, а соперник почувствовал что-то такое, что нельзя давать ему чувствовать. Он почувствовал нашу небрежность, а потом получил преимущество за счет угловых.

И в итоге гол был забит именно после углового, которого не должно было быть. Я подумал: "Что творит Думфрис?" Он позволил мячу уйти на угловой, когда мог просто выбить его чуть дальше.

Мы должны продолжать смотреть критически, но у нас часто возникает мысль, что с не слишком большим именем мы "просто выиграем". Не бывает маленьких команд. Надо играть хорошо. Не надо думать: у них не было большого соперника, потому что я считаю это неуважением. Также касаемо Турции

Испания или Франция? Ха-ха, с первой, но против Англии. Если мы выйдем в финал, я лично предпочитаю сыграть с Испанией, потому что мы уже играли с Францией на групповом этапе", – цитирует Кумана Ad.nl.

Напомним, что Нидерланды в полуфинале сыграют с Англией. Этот матч запланирован на 10 июля.

Нидерланды прорвались в полуфинал Евро-2024, удержав волевую победу над Турцией