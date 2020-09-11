Главный тренер Барселоны Рональд Куман в восторге от того, что главная звезда клуба Лионель Месси остался в команде.

"Месси? Все знают, что он лучший игрок в мире. Невероятно, когда такой футболист есть в твоей команде.

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Сейчас для нас важно, чтобы игрок был в лучшем состоянии, ведь его уровень вопросов не вызывает. Прекрасно, что в этом сезоне он будет частью Барселоны. Все очень рады этому", – отметил Куман в комментарии пресс-службе каталонского клуба.

Напомним, Лионель был близок к уходу из Барселоны этим летом из-за разногласий их руководством клуба, однако в итоге решил остаться.

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