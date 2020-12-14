"Знали, что для нас это будет непростой розыгрыш. Здесь шансы 50 на 50. ПСЖ – команда, которой нужно побеждать, которой нужно продолжать борьбу в Лиге чемпионов, как и Барселоне. Поэтому шансы команд 50 на 50", – сказал Куман в комментарии пресс-службе Барселоны.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Напомним, сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Рональда Кумана начнут свой путь в плей-офф противостоянием против ПСЖ. Первая встреча этого противостояния состоится 16 февраля в столице Каталонии, а ответный матч – 10 марта во Париже.

Добавим, что жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов запланирована на 19 марта. Финал Лиги чемпионов-2020/21 состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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