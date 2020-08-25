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Куман объявил вердикт Бускетсу относительно будущего в Барселоне

14:48 - Читати українською
Куман объявил вердикт Бускетсу относительно будущего в Барселоне
Серхио Бускетс / Getty Images

Главный тренер каталонцев Рональд Куман продолжает шокировать мир кадровыми решениями.

Рональд Куман провел серьезный разговор с хавбеком Серхио Бускетсом, сообщает Marca. Общение получилось напряженным и длилось более получаса.

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Тренер Барселоны сказал игроку, что его роль изменится по сравнению с прошлым годом: тогда Бускетс был игроком основы, а теперь голландский специалист видит на его месте де Йонга.

Серхио Бускетс является воспитанником каталонского клуба. В прошлом сезоне испанец провел 43 матча в футболке Барселоны во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Теги
Испания Люк Люк де Йонг Барселона Барселона Рональд Рональд Куман Серхио Серхио Бускетс
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