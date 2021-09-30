Наставник Барселоны Рональд Куман вынужден был снимать с игры Жерара Пике уже на 33-й минуте матча ЛЧ против Бенфики.

В дебюте поединка центрбек Барсы получил предупреждение, после чего начал ошибаться и нервничать. Как следствие, уже на 33-й минуте игры наставник снял Пике, переведя в центр защиты Фрэнки де Йонга.

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"Я вынужден был заменить Жерара. У Бенфики немало быстрых игроков, а он имел желтую карточку и едва не получил вторую. В такой ситуации был огромный риск остаться в меньшинстве. Считаю, что с Фрэнки в центре защиты Барселона вернула себе мяч, доминировала и создавала моменты, чтобы забить", – цитирует Кумана AS.

Отметим, 34-летний Пике получил желтую карточку за фол против Романа Яремчука. Матч Бенфика – Барселона завершился победой лиссабонцев со счетом 3:0. "Сине-гранатовые" после двух туров ЛЧ занимают последнее место в группе, не набрав ни одного очка и имея позорную разницу мячей 0:6.

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