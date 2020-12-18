"Рикарду нужно набрать мышечную массу. Мне нравятся игроки, которые каждый день пытаются стать лучше и обеими руками хватаются за возможность прогрессировать.

В раздевалке Барселоны завелась ''крыса" – его отстранили от матчей

На позиции полузащитника у нас высокая конкуренция, но, возможно, на тренировках Пуч делает недостаточно, чтобы изменить мнение тренера. Сейчас важно не только мастерство. Нужно и много других вещей", – цитирует Кумана Diario Sport.

Ранее издание El Pais убеждало, что Пуч "сливал" информацию из раздевалки Барсы в СМИ, чем 21-летний игрок разгневал тренера каталонцев.

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