"Отключиться от существующего давления достаточно легко, так как в эти выходные у нас нет игр. Это дает нам возможность лучше подготовиться к матчам против Хетафе, Ференцвароша и Реала. До следующей паузы на матчи сборных пройдет много матчей. И сейчас самое время планировать подготовку к этим матчам и тренировочный процесс.

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Цель – побеждать в каждой игре. Это не просто. Хетафе показал, что может максимально эффективно использовать свою систему игры, чтобы добиваться результата. Я видел, как они играли против Аякса. Это будет непростой матч.

Надеюсь, что футболисты вернутся из сборных без проблем со здоровьем. Мы постараемся победить Хетафе, а затем подготовиться к следующему тяжелого матча", – поделился Куман в комментарии AS.

Отметим, что Барселона сыграет с Хетафе 18 октября, через 2 дня встретится с Ференцварошем, а уже 25-го числа проведет первое Эль Класико под руководством Кумана.

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