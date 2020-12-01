"Это будет сложная игра, где будут качественные футболисты со скоростью впереди. Наша защита должна быть сконцентрированной. Мы должны контролировать их наступательную игру и ударить по тем слабым местам, которые найдем.

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Они хорошо сыграли против Юве с пятью защитниками и даже в добавленное время они играли вничью, но в итоге проиграли. Самое главное – выйти в плей-офф. Мы уже достигли этого в Киеве, но менталитет Барсы заключается в победе в каждой игре. Мы хотим быть первым в группе, и у нас есть три очка преимущества над Ювентусом. В конце концов, нам еще предстоит сыграть два матча", – цитирует Кумана Marca.

Заметим, Ференцварош, как и Динамо, потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но еще поборется за выход в 1/16 Лиги Европы. Уже завтра, 2 ноября, команда Реброва будет противостоять Барселоне. Начало матча в 22:00.

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