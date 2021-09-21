"Перед матчем, особенно домашним, думаешь о победе. Но уже в начале игры все усложнилось. Нам пришлось со второй минуты играть против команды, которая убивала время. Хочу отметить энергию, с которой мы играли до конца. Конечно, мы хотели достичь большего, но после провального старта это было нелегко.

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У нас не было свободных зон, и мы не могли использовать низкорослых футболистов, но мы могли отправить высоких игроков в штрафную. Надо бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет, хорошо играя, но жаль, что это произошло слишком поздно. Араухо – настоящий профессионал, у него похвальное отношение к делу. Как и все футболисты, он потратил много сил. Так и надо работать", – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона спасла ничью в матче с Гранадой (1:1) благодаря голу Араухо на 90-й минуте. После этого поединка каталонцы расположились на седьмом месте с 8 пунктами, а Гранада с 3 очками осталась семнадцатой.

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