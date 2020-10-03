"Не могу ничего сказать по Дембеле. Стараюсь всегда максимально использовать возможности команды. Если в составе есть изменения, значит, это зачем-то нужно. Если Педри выступал в двух матчах, то это из-за его работы на тренировках. Как и в случае с Тринкау.

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Усман – игрок Барселоны. Все зависит от мышления футболиста. Я не говорил с ним о будущем", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Из-за своей травматичность в прошлом сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.

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