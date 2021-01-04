Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о переходе Луиса Суареса в расположение соперника по борьбе за чемпионство.

"Нет, я не жалею, что отпустил Суареса. Я всегда подчеркивал его лучшие качества. Решение было принято клубом и самим футболистом", – цитирует Кумана Football Espana.

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К слову, 33-летний форвард перебрался в Атлетико в сентябре 2020-го. За новый клуб Луис уже успел сыграть 16 матчей, забить 9 голов и отдать 3 ассиста. До этого в Барселоне уругваец провел более 280 поединков за 6 лет.

Заметим, Атлетико Суареса лидирует в Примере, подопечные Кумана расположились пятыми с 10-очковым отставанием от "матрасников".

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