"Я посмотрел первые 20 минут матча Реала, а потом переключил на игру Милана с Ювентусом, потому что немного нервничал. Я лучше посмотрю другой матч и потом узнаю результат Мадрида.

Ювентус – Милан – 0:3 – видео голов и обзор матча

Барселона будет до конца бороться за победу в Ла Лиге. Это не зависит от нас, но мы больше не можем допускать ошибки", – цитирует Кумана Marca.

За три тура до конца нынешнего сезона Ла Лиги Барселона и Реал расположились на третьей и второй ступенях соответственно, Атлетико остается первым с отрывом в два очка.

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