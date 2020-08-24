Куман не рассчитывает на двух звезд Барселоны

Хавбек "блаугранас" Иван Ракитич и защитник Самуэль Умтити не входят в планы Кумана на ближайший сезон, сообщает Mundo Deportivo.

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Голландский тренер уже сообщил об этом игрокам и намекнул, что они могут начинать поиски нового клуба. Ранее сообщалось, что Куман также не рассчитывает на форварда Суареса.

К слову, Самюэль Умтити провел в прошлом сезоне 19 матчей за Барселону и результативными действиями не отличался. Хорват Иван Ракитич имеет в своем активе больше выступлений – 42 матча во всех турнирах, один гол и пять ассистов.

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