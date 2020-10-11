Хотя Барселона так и не смогла приобрести Мемфиса Депая в летнее трансферное окно, каталонцы уже зимой сделают вторую попытку, сообщает Goal.

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Издание приводить слова президента Лиона Жан-Мишеля Ола, который зазначились, что Депай попытается воссоединиться со своим бывшим тренером уже в январе. Интересно, что Куман на вопрос Nos об интересе к Мемфису лаконично ответил: "Надеюсь, у нас будет второй нидерландец в составе. Вейналдум также был в моем списке".

Отметим, что в сезоне 2019/20 Мемфис провел за Лион 22 поединка во всех турнирах, отличился 15 голами и 2 ассистами. Форвард является одним из лидеров сборной Нидерландов, которая на Евро-2020 станет первым соперником Украины.

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