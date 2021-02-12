"Как по мне, нам было необходимо усиление. В конце концов, этого не произошло, поэтому будем продолжать с тем, что есть.

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Но я должен сказать, что нам действительно нужен был трансфер из-за травм. Нам не хватало людей из-за повреждения Деста, Араухо, Пике.

Нам не хватает сил в обороне, но правда и то, что мы не смогли сыграть много матчей с одной и той же связкой защитников. Из-за травм упала наша обороноспособность", – цитирует Кумана Diario Sport.

Напомним, уже 16 февраля на Барсу ожидает поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, где также есть несколько весомых потерь.

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