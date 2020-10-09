Куман назвал фаворита группы Динамо в Лиге чемпионов – киевляне не волнуют тренера Барселоны
Наставник Барсы Рональд Куман достаточно самоуверенно оценил расклад сил в группе G.
"Лига чемпионов – очень важный чемпионат. Теоретически мы лучшие в группе, но мы должны это доказать. Мы начинаем дома против Ференцвароша, это важная игра, в которой мы должны подготовиться и проанализировать соперника.
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Ювентус ежегодно показывает, что у него сильная команда с опытными людьми и таким великим игроком, как Криштиану. У нас есть Пьянич, который может дать нам немного больше информации о своей бывшей команде", – цитирует Кумана MD.
Напомним, на групповом этапе ЛЧ Барса встретится с Ювентусом, Динамо и Ференцварошем Сергея Реброва.
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