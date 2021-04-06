"Усман – важный игрок. Он доказал это своей игрой здесь и прежде всего голом, который принес нам три очка. Усман достиг значительного прогресса в этом сезоне.

Дембеле стал самой большой дилеммой Барселоны – в клубе не знают, что делать с французом

Физически он стал значительно сильнее. Думаю, это ключ к его сильным качествам и способности стабильно играть во многих матчах. Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы он остался", – цитирует Кумана Goal.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле сыграл в 23-х матчах, в которых отметился 5-ю голами. В 2017-м Барса заплатила за Усмана Боруссии Д 135 млн евро.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси