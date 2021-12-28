"Мы говорим о команде и позициях, которые мы можем усилить. Но я сейчас не хочу говорить о конкретных вещах. Нам нужно подготовиться к тому моменту, когда наш президент начнет работу.

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Важно будет найти варианты для молодых игроков. Если мы найдем возможность отдать их в аренду, то так и сделаем. Будет неплохо, если они проведут полгода в других командах. Но сначала мы поговорим с самими футболистами", – цитирует Кумана AS.

Сейчас каталонцы расположились на 5-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от лидера (Атлетико) на 8 очков.

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