Роб Янсен, агент главного тренера Барселоны Рональд Куман, рассказал о переговорах между своим клиентом и руководством каталонского клуба.

"Ощущение положительное. Оно даже настолько хорошо, что Рональд может даже остаться дольше (чем на сезон 2021/22). Но мы еще далеко, еще больше разговоров будет", – приводит слова Янсена журналист Фабрицио Романо.

Лапорта отсрочил решение относительно Кумана

В последнее время будущее Кумана в Барселоне под вопросом, поскольку президент клуба Жоан Лапорта разочарован тем, как каталонцы потеряли шансы на чемпионство в последних турах Ла Лиги.

Отметим, что Барселона в первом сезоне Рональда Кумана финишировала третьей в Ла Лиге. Единственным трофеем "блаугранас" в этой кампании стал Кубок Испании.

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