"Всегда очень важно создавать моменты. Мы имели преимущество в этом матче. Результат справедлив.

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Нам не хватало качественной реализации моментов. У нас были очень хорошие шансы. Но Гризманну не везло, хотя его удары были идеальны. Ему надо продолжать работать, голы придут.

Команда показала, что верит в себя, показала уверенность в своих силах. Мы проявили свой характер в матче с сильным соперником.

Решение Бартомеу об уходе не повлияло на команду. Мы думаем о спортивной части. Меня это не беспокоит. Мы сосредоточены на футболе, другое от нас не зависит.

Мы провели отличный матч, играли в свой футбол. У нас было много моментов, вопрос о победителе надо было снимать гораздо раньше. Хорошая победа, я счастлив. Это наиболее близка к совершенству игра Барсы после моего прихода в клуб.

Мои отношения с Лео Месси никогда не были сложными. В конце игры я сказал ему только то, что он должен был забивать гораздо раньше", – цитирует Кумана Marca.

В группе G Барселона лидирует с 6-ю очками, Ювентус – второй (3 балла).

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