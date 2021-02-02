"Это часть работы, ты общаешься с клубом. Когда я пришел в Барселону, у нас были мысли по этому поводу, а потом мы приняли решение.

"Надеюсь, Месси останется – я сказал клубу, что это не моя проблема": как Куман пытался удержать лидера Барселоны

Конечно, было бы лучше, если бы Суарес перешел в Ювентус, а не в Атлетико, ведь он по-прежнему играет в чемпионате Испании. Это крайне непростое решение, но мы должны были принять его из уважения к игроку", – сказал Куман в интервью изданию The Athletic.

Напомним, Суарес защищал цвета Барселоны с 2014 года. Уругваец сначала собирался перейти в Ювентус, однако переход не состоялся не в последнюю очередь из-за скандала после сдачи экзамена по итальянскому языку. В результате Суарес стал игроком Атлетико и сейчас с 14 голами является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників