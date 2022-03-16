"Жоан Лапорта уволил меня прямо в самолете. Мне было больно от того, что игроки были за нами, а мы сидели отдельно. Они слышали, что произошло.

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Лапорта всегда говорил, что я являюсь легендой Барселоны. Необходимо подтверждать свои слова действиями. Я сразу понял, что не являюсь тренером Лапорты. Мне не дали того времени и возможностей, которые получил Хави. Президент тысячу раз говорил мне, что никогда не назначит Хави, потому что ему не хватает опыта. Но я рад, что сейчас результаты команды пошли вверх", – цитирует Кумана AS.

Напомним, нидерландец возглавил Барсу в августе 2020-го, но продержался чуть больше года. В конце октября 2021-го Жоан Лапорта отправил Кумана в отставку. На тот момент "сине-гранатовые" занимали 9 место в Примере, а сейчас под руководством Хави идут третьими.

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