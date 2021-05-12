Куман хотел избавиться от звездочки Барселоны – он стал открытием сезона
Атакующий полузащитник испанской Барселоны Педри мог так и не получить шанса проявить себя в первой команде в нынешнем сезоне.
Хавбек мог уехать в аренду перед стартом кампании, сообщает La Porteria.
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Педри не входил в первоначальные планы наставника "блаугранас" Рональда Кумана. Нидерландец стремился обеспечить таланта игровой практикой в другой команде. Однако, менеджмент Барсы наложил вето на аренду Педри. Как следствие, юниор навязал конкуренцию звездам каталонцев, вошел в основную обойму исполнителей и дебютировал в сборной Испании.
Всего в нынешнем сезоне Педри провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.
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