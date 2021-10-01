"Лучший для меня момент в клубе – подписание контракта с Барсой, а худший – уход Месси.

"Мне надоело защищаться", – Куман ответил на вопрос о потенциальном уходе из Барселоны

Я не знаю, сможет ли новый тренер вытянуть больше матчей. У нас в команде много молодежи. Очень важна система, кроме того, много сейчас травмированных. Задача тренера играть с теми футболистами, которые доступны. Если бы у меня был мешок денег, то Месси был бы уже здесь", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Месси не смог продлить контракт с Барселоной и перебрался в ПСЖ.

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