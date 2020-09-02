После поединков национальных сборных в Лиге наций Барселона сыграет товарищеский матч против мадридского Реала. Игра пройдет 12 сентября в соответствии с требованиями протокола здравоохранения, сообщает Mundo Deportivo.

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Этот матч станет дебютным для Рональда Кумана на посту главы "сине-гранатовых". Как известно, нидерландский специалист заменил в Барсе Кике Сетьена, который проиграл Реалу чемпионскую гонку в сезоне 2019/20 и позорно вылетел из ЛЧ (2:8 от Баварии).

Заметим, Барселона стартует в чемпионате Испании лишь в конце сентября, поскольку поединки против Эльче и Атлетика Бильбао были перенесены.

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