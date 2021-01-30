Куман давит на Барселону с целью подписания Гарсии – нидерландец не верит в чемпиона мира
Главный тренер испанской Барселоны Рональд Куман стремится усилить линию обороны уже в зимнее трансферное окно. Кандидат на переход – талант английского Манчестер Сити Эрик Гарсия.
Наставник "блаугранас" уверен, что центрбек в любом случае переедет на Камп Ноу – в январе или летом, сообщает Mundo Deportivo.
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Куман считает нынешний сезон переходным. Однако, уверен, что без усиления обороны Барселона не сможет претендовать на трофеи в этом году. Энтренадор каталонцев пытается убедить клубных боссов в необходимости подписания Гарсии прямо сейчас. Он не рассчитывает на Самюэля Умтити, поскольку чемпион мира является постоянным "клиентом" лазарета. В свою очередь уровень игры 21-летнего Оскара Мингесы не устраивает нидерландца. Кроме того, до апреля не сыграет основной центрбек Барсы Жерар Пике.
Напомним, что Эрик Гарсия станет свободным агентом после сезона 2020/21 и уже может вести переговоры с заинтересованными клубами. Также Барселона могла бы выкупить его в зимнее трансферное окно за символические отступные, но из-за финансовых трудностей такой сценарий проблематичен.
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