Наставник "блаугранас" уверен, что центрбек в любом случае переедет на Камп Ноу – в январе или летом, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона страдает от конфликта руководства – яблоком раздора стал Гарсия

Куман считает нынешний сезон переходным. Однако, уверен, что без усиления обороны Барселона не сможет претендовать на трофеи в этом году. Энтренадор каталонцев пытается убедить клубных боссов в необходимости подписания Гарсии прямо сейчас. Он не рассчитывает на Самюэля Умтити, поскольку чемпион мира является постоянным "клиентом" лазарета. В свою очередь уровень игры 21-летнего Оскара Мингесы не устраивает нидерландца. Кроме того, до апреля не сыграет основной центрбек Барсы Жерар Пике.

Напомним, что Эрик Гарсия станет свободным агентом после сезона 2020/21 и уже может вести переговоры с заинтересованными клубами. Также Барселона могла бы выкупить его в зимнее трансферное окно за символические отступные, но из-за финансовых трудностей такой сценарий проблематичен.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників