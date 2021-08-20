18-летний хавбек до сих пор отказывается подписывать с Барселоной контракт на ее условиях. Из-за этого игрок даже был отстранен от занятий с основной командой. Рональд Куман откровенно оценил ситуацию.

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"Я общался с ним 2-3 недели назад. Это была скорее личная беседа, чем общение тренера Барселоны с игроком. Я считаю ситуацию ужасной. Ему 18 лет, он молод. У него была возможность играть за первую команду.

Он – будущее клуба. И он оказался в ситуации, когда не играет. Я знаю, что Барселона хочет ему предложить. Мой совет таков: деньги – не главное. Важнее играть. Футболист и его окружение решили иначе, я разочарован", – цитирует Кумана Marca.

К слову, соглашение Илайша Мориба с Барселоной завершается уже следующим летом. В прошлом сезоне центрхав неплохо проявил себя в первой команде – 18 матчей, гол и 3 ассиста.

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