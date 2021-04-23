Защитнику Барселоны Оскару Мингесе досталось от наставника команды Рональда Кумана за свои действия в матче 31-го тура Ла Лиги.

Во время поединка оператор зафиксировал бурную реакцию Рональда Кумана, который очень громко ругал одного из игроков Барселоны. Как оказалось, адресовалось это Оскару Мингесе, который подключился к атаке, будучи одним из трех центральных защитников.

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Ошибка привела к пропущенному голу через зону Мингесы. Куман отреагировал мгновенно, очень быстро заменив защитника. Интересно, что после замены Оскар подошел к наставнику, чтобы пожать руку, но тот жестом отправил его дальше.

Это не помешало Барселоне отпраздновать результативную победу (5:2) над Хетафе и сохранить за собой третье место, набрав 68 очков.

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