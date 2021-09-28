"Мы ожидаем сложной игры с Бенфикой. Они играют дома. Мы понимаем, которая будет атмосфера, насколько они сильны на своем поле. Не думаю, что матч будет открытым, поскольку в менталитете португальских команд заложены контроль игры и прочная оборона. Вот чего мы можем ожидать.

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Нужно быть реалистами. Сейчас, с учетом изменений, которые происходят в команде, трудно оставаться на уровне топ-команд", – цитирует Кумана Marca.

К слову, Барселона сыграет с Бенфикой уже завтра, 29 сентября, начало в 22:00. Каталонцы пока на дне группы E с 0 очков, а "орлы" вместе с Динамо разделяют 2-3 места.

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