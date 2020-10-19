"Мы хотим начать турнир как надо, чтобы сохранить душевное спокойствие. Это будет сложная игра, и важно победить на Камп Ноу. Игроки и тренеры Барселоны всегда испытывают давление от необходимости выигрывать матчи. Мы в курсе ситуации в клубе, есть вещи за пределами команды, на которые мы не можем повлиять. Но мы с оптимизмом ждем завтрашнюю игру.

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Я не знаю, чего не хватало Барселоне в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов. Если мы провалимся в этом сезоне, тогда я буду отвечать за это. В Барселоне нужно стремиться выигрывать титулы в Испании и в Европе. Но есть более сильные команды, и нужно доказывать свой уровень. После всего, что произошло в клубе, Барселона не является главным фаворитом Лиги чемпионов, но может далеко пройти в турнире", – цитирует Кумана Marca.

Зазначимо, що завтра, 20 жовтня, Барселона зустрінеться з Ференцварошем, початок о 22:00.

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