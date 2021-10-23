"Это важная игра. Мы можем показать, что Барселона на правильном пути, поэтому результат важен.

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Мы должны играть без страха и с желанием победить с самого начала. Результат матча не будет иметь решающего значения. Я не знаю, верят ли люди в нас, но мы не опускаем руки.

Явного фаворита нет. Мы играем дома, люди нас. У меня нет страха", – цитирует Кумана Diario Sport.

Напомним, поединок Барселоны и Реала состоится 24 октября, начало в 17:15. Перед матчем Реал опережает Барсу на 2 очка.

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