"Вечно это с нами происходит. Мы превосходили соперника, доминировали, но стоило ему один раз дойти до ворот...

Прощание "кулес" с шансами на титул в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 1:2

Один раз! Причем гол забит дальним ударом! Вообще, если проанализировать голы, которые мы пропустили, то станет очевидно, что нам не повезло. В конце мы вдесятером рисковали, и удачи нам не хватило. Мы выдохлись к заключительному отрезку и психологически ослабли.

Вопросы о моем будущем – не ко мне. Месси сегодня показал свое умение забивать, это очень важно. Я надеюсь, что он провел не последний матч на Камп Ноу", – цитирует Кумана издание AS.

Напомним, Барселона, побеждая по ходу встречи с Сельтой, пропустила два гола и потеряла шансы на золото Ла Лиги.

Атлетико и Реал синхронно одержали тяжелые победы и разыграют титул, а Барселона проиграла Сельте и вылетела из гонки