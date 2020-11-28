"Марадона? Лучший способ почтить его память – показать хорошую игру на поле завтра. Я играл против Марадоны, когда был в Севилье. Я потратил больше времени, наблюдая за его разминкой, чем разминая сам", – приводит слова Кумана AS.

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Отметим, что Барселона встретится с Осасуной завтра, 29 ноября, начало игры в 15:00. Каталонцы перебувают на 13 месте турнирной таблицы, имея в активе 11 очков.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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