Куман – о своем самочувствии после госпитализации: Чувствую себя здоровым, как бык

Наставник сборной Нидерландов заявил, что опасения относительно его здоровья оказались преждевременными.

Напомним, на днях 57-летняя легенда голландского футбола попал в больницу из-за проблем с сердцем. К счастью, Куман был быстро выписан домой.

Куман попал в больницу из-за проблем со здоровьем

"То, что случилось в минувшие выходные, стало небольшим шоком. И для меня, и, особенно, для моей семьи и друзей. К счастью, врачи быстро и эффективно пришли на помощь. Я им очень благодарен. Было невероятно чувствовать то, сколько людей переживало меня. Я получил много сообщений – от знакомых из мира футбола, от клубов. Писали и совершенно незнакомые люди. Мне было очень приятно, хочу всех поблагодарить.

Сейчас я чувствую себя здоровым, как бык. А это значит, что я приступлю к работе с новыми силами. Еще раз спасибо всем за поддержку, скоро увидимся", – написал Куман в Twitter.

Напомним, что Рональд Куман с 2018 года тренирует сборную Нидерландов. Его подопечные – первый соперник сборной Украины на Евро-2020.

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