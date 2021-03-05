Главный тренер Барселоны Рональд Куман в очередной раз ответил на вопросы журналистов относительно своего будущего в каталонском клубе.

"Болельщики и медиа заинтересованы в том, чтобы называть разные имена и создавать противоречия. Самое важное для меня – не раздражаться из-за этого и сконцентрироваться на подготовке команды к предстоящим матчам. Поэтому это не интересует меня. Я не раздражаюсь, когда слышу имена Хави и других тренеров .

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На этих выходных выберут нового президента, он будет принимать решение. Мы поговорим. Меня достали эти вопросы, я получаю их уже достаточно долго.

Важно, чтобы у Барселоны был президент, ведь это самый большой клуб мира. Это важно и для моего будущего, и для будущего команды. Это нужно, чтобы улучшать процессы в клубе", – сказал Куман для ESPN.

Напомним, действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2022-го. Легенда Барсы Хави Эрнандес сейчас возглавляет катарский Аль-Садд.

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